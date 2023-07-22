Венесуэла и Турция заключили соглашение о стимулировании и защите инвестиций

Стороны также планируют увеличить товарооборот между странами до $3 млрд

КАРАКАС, 22 июля. /ТАСС/. Венесуэла и Турция подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций, провели переговоры о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль по итогам визита в Турцию.

"Вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом мы подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций с целью увеличения товарооборота между двумя странам до 3 млрд долларов", - указал Хиль. Он подчеркнул важное значение турецких инвестиций в "продовольственную, транспортную сферы и производство удобрений". Министр сообщил также, что в ходе переговоров "обсуждались вопросы развития двухстороннего сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, туризма и культуры".

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции получили динамичное развитие после официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году. Подписаны и реализуются двусторонние соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, об инвестициях в малый и средний бизнес, о рыболовстве, туризме, спорте, здравоохранении, образовании и культуре. В июне 2022 года президент Венесуэлы Николас Мадуро совершил официальный визит в Турцию, в июне 2023-го принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана.