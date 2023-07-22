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Военная операция на Украине

ВМС Великобритании обучают военнослужащих ВСУ навыкам разминирования

В заливе Лох-Ю в северо-западной части Шотландии эксперты из специальной водолазной группы по обезвреживанию взрывных устройств передавали опыт украинским специалистам, сообщает британское оборонное ведомство

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. ВМС Великобритании осуществляют программу подготовки военнослужащих ВСУ в Шотландии, обучая их навыкам разминирования. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой британского оборонного ведомства, в обучении украинских военных также принимают участие эксперты из других стран - Бельгии, Грузии, США и Франции.

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Сообщается, что в заливе Лох-Ю в северо-западной части Шотландии британские эксперты из специальной водолазной группы по обезвреживанию взрывных устройств передавали опыт украинским водолазам, саперам, а также специалистам, "работающим с беспилотными подводными аппаратами". Отрабатывалась очистка водных маршрутов от морских мин, разминирование портов, причалов и другой инфраструктуры, а также действия, позволяющие обеспечить безопасность военных при осуществлении десантных рейдов на пляжах и мелководье.

В британских ВМС сообщают, что украинских специалистов обучали работе с подводными роботами, предназначенными для детального изучения потенциально опасных объектов перед тем, как водолазы-саперы смогут приступить к их обезвреживанию. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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