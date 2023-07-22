Боевой корабль ВМФ США ввели в эксплуатацию в Австралии впервые в истории

Министр обороны Австралии Ричард Марлз отметил, что это демонстрирует глубокую интеграцию и сотрудничество Канберры и Вашингтона

СИДНЕЙ, 22 июля. /ТАСС/. Прибрежный боевой корабль ВМС США USS Canberra был введен в эксплуатацию в субботу в Сиднее. Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что USS Canberra стал "первым в истории Военно-морского флота Соединенных Штатов американским военным кораблем, спроектированным и введенным в эксплуатацию в Австралии", что свидетельствует о глубокой интеграции и сотрудничестве Канберры и Вашингтона. "Сегодняшняя церемония отражает давнюю дружбу и союзничество между Австралией и США, а также нашу общую приверженность поддержанию порядка, основанного на правилах", - указал Марлз в заявлении, распространенном Министерством обороны страны.

Ввод в строй нового корабля ВМФ США состоялся на фоне масштабных военных учений Talisman Sabre 2023, церемония открытия которых прошла в Австралии в пятницу, 21 июля.

В течение следующих двух недель 30 тыс. военнослужащих из 13 стран проведут под руководством США "маневры, направленные на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами". Планируется, что в рамках учений будет проверена работа служб тылового обеспечения, проведены высадки морского десанта, маневры сухопутных войск, воздушные и морские операции. В число стран-участниц вошли Австралия, Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Фиджи, Франция, Южная Корея и Япония. Представители Филиппин, Сингапура и Таиланда присутствуют в качестве наблюдателей.