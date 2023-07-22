Bloomberg: глава британского МИД отложил визит в Китай

Новая дата поездки Джеймса Клеверли в КНР пока неизвестна

ТАСС, 22 июля. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в КНР на неопределенную дату из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, изначально визит Клеверли планировался в конце июля. Как отметили два источника, отсутствие главы МИД КНР стало главной причиной, по которой министр иностранных дел отложил свою поездку, в то время как третий собеседник агентства указал, что это было одним из мотивов переноса.

Агентство сообщило, что обе стороны заняты поиском альтернативных дат для встречи высокопоставленных чиновников.

МИД Великобритании отказался от комментариев.

Bloomberg отметил, что в последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он провел встречу с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.

Как сообщил 11 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Цинь Ган не едет в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН "из-за проблем со здоровьем". В связи с этим на встречи, как уточнило внешнеполитическое ведомство Китая, отправился Ван И.