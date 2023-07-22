WP: решение Байдена включить главу ЦРУ в кабинет отражает важность его контактов с РФ

Газета пишет, что это решение указывает на влияние Уильяма Бернса в администрации

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

Ранее в этот же день Байден сообщил, что "пригласил <...> Бернса стать членом <...> кабинета". Как отмечает издание, это решение главы администрации США "отражает то, что он играет ключевую роль, проводя внешнюю политику администрации и передавая России сообщения". Этот шаг, являющийся по большей части символическим, не даст Бернсу новых полномочий, но он указывает на то, каким влиянием Бернс обладает в администрации, и будет воспринят "как победа ЦРУ", сказано в публикации.

Байден в своем заявлении подчеркнул, что ЦРУ под руководством Бернса "вырабатывает реалистичный и долгосрочный подход к реагированию на ключевые вызовы в сфере безопасности" для США. К ним американский лидер отнес проведение Россией специальной военной операции на Украине и "соперничество с Китаем". На практике решение Байдена означает, что Бернс будет участвовать в совещаниях главы администрации США с руководителями ключевых ведомств.

Бернс был утвержден Сенатом Конгресса в должности директора ЦРУ в марте 2021 года. Он стал первым кадровым дипломатом (в отставке), возглавившим ключевое американское разведывательное ведомство. Внешнеполитической службе он отдал 33 года. В 2001-2005 годах был помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Затем (в 2005-2008 годы) являлся послом США в России. В 2011-2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. С 2015 года - президент вашингтонского Фонда Карнеги. Владеет русским, арабским и французским языками.