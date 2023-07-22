22 июля, 05:00
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что обошлось без жертв

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Промышленное предприятие получило повреждение в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв", - написал он в Telegram-канале.

Ночью в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую область, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Кропивницком (ранее - Кировоград), а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. 

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