В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что обошлось без жертв

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Промышленное предприятие получило повреждение в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв", - написал он в Telegram-канале.

Ночью в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую область, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городе Кропивницком (ранее - Кировоград), а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.