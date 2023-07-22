На Украине еще четверым судьям Верховного суда могут предъявить обвинения в коррупции

Глава САП Александр Клименко уточнил, что антикоррупционная прокуратура очень подробно исследует все контакты и связи бывшего главы инстанции Всеволода Князева, а факт наличия теневого бэк-офиса при Верховном суде зафиксирован еще в ноябре 2022 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) может предъявить обвинения четверым судьям Верховного суда страны во взяточничестве в рамках расследования уголовного дела против бывшего главы инстанции Всеволода Князева. Об этом заявил глава САП Александр Клименко.

"Да, все правильно", - сказал он в интервью украинскому изданию "Зеркало недели", отвечая на вопрос о вероятности предъявления обвинений другим судьям Верховного суда Украины вследствие выявления новых фактов в уголовном деле в отношении Князева, подозреваемого в коррупции.

Клименко уточнил, что антикоррупционная прокуратура очень подробно исследует все контакты и связи Князева, а факт наличия теневого бэк-офиса при Верховном суде зафиксирован еще в ноябре 2022 года.

11 июля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил содержание под стражей бывшего председателя Верховного суда до 8 сентября 2023 года с альтернативой внесения залога в 75 млн гривен (около $2 млн).

15 мая занимавший в то время пост председателя Верховного суда Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн, потом апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога до $2 млн. По данным украинских СМИ на 31 мая, Князев не мог выплатить сумму залога и оставался в СИЗО.

Позднее сообщалось о проведении обысков у других судей Верховного суда Украины. В конце июня президент Владимир Зеленский заявил в связи с делом Князева о необходимости ужесточения наказаний за проявления коррупции в сфере правосудия, а также необходимости введения проверок судей с использованием полиграфа.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.