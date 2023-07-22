Опрос показал рекордный рост рейтинга "Альтернативы для Германии"

Согласно исследованию социологического института INSA, он достиг 22%

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордной отметки за всю историю существования политического объединения; в настоящее время ее готовы поддержать 22% избирателей в ФРГ, что на 2 п.п. больше, чем на предыдущей неделе, и в два раза больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Таким образом, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, АдГ заняла бы на них второе место, уступив консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лишь 4 п.п. ХДС/ХСС по итогам опроса набрал 26%, что на 1 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. "Это самая высокая оценка, которую мы когда-либо наблюдали для этой партии [АдГ]", - прокомментировал результаты глава INSA Херман Бинкерт. "ХДС/ ХСС остается самой мощной силой, но всего на 4 п.п. опережает АдГ. Разрыв никогда не был таким маленьким", - добавил он.

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца расположилась на третьем месте, набрав 18% голосов. Партия "Союз-90"/"зеленые", также входящая в правящую коалицию, получает лишь 14%. Свободная демократическая партия - 7%. Левая партия набрала бы только 5%.

Исследование проводилось с 17 по 21 июля, в нем приняли участие 1 266 жителей Германии.

Рейтинг АдГ растет на фоне дискуссии о целесообразности санкций против России и высокой инфляции в ФРГ. "Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям. Сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 17% до 19%.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.