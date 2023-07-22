В ВСУ сообщили о закладке более 2,5 тыс. мин у границ с Белоруссией

Командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев также рассказал, что за неделю было разрушено пять участков дорог, образовано и заминировано более 60 лесных завалов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последнюю неделю заложили свыше 2,5 тыс. противотанковых мин на дорогах, ведущих к границе с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, за неделю было разрушено также пять участков дорог, образовано и заминировано более 60 лесных завалов. Кроме того, на постоянной основе еженедельно происходят тренировки личного состава, сообщает Telegram-канал командования объединенными силами.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с планируемым размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. С тех пор в Киеве систематически сообщают о проводимых работах по укреплению границы. 17 июля представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Киев максимально усилил границу с Белоруссией, возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги. 19 июля Наев сообщал об оборудовании на границе свыше 40 км противотанкового рва и установке более 30 тыс. минных ловушек. 21 июля по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего Зеленский заявил, что силовики держат северную границу "под пристальным контролем".