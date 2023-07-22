В Ватикане подтвердили подготовку к визиту папского посланника по Украине в Китай

Как сообщил источник, даты поездки пока не назначили

ВАТИКАН, 22 июля. /ТАСС/. Пекин станет четвертой столицей после Киева, Москвы и Вашингтона в рамках миссии папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Дзуппи. Факт готовящейся поездки подтвердил информированный источник в Ватикане.

"Со стороны Китая есть согласие. Пока не назначены даты, но в ближайшие дни контуры поездки должны обрисоваться", - сказал он в субботу журналистам.

В центре миссии Дзуппи, возглавляющего Конференцию итальянских епископов, находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. После этого кардинал посетил Вашингтон, где его принял американский президент Джо Байден. По словам ватиканского источника, в США "поддерживают Украину, но хотят избежать любой эскалации напряженности в отношениях с РФ".

У Ватикана нет официальных дипломатических отношений с КНР. Несколько лет назад они заключили соглашение о назначении римско-католических епископов, которое уже неоднократно продлевалось сроком на два года, хотя по-прежнему носит "экспериментальный характер". Ватикан обратился к Пекину с просьбой об открытии своего представительства. Речь пока идет не о дипломатических связях, но о более "прямых отношениях" с местным духовенством.