22 июля, 08:39

Ирак осудил сожжение Корана у посольства в Копенгагене

Полиция при этом не подтвердила, что сожженная книга была именно Кораном

СТОКГОЛЬМ, 22 июля. /ТАСС/. МИД Ирака распространил в ночь на субботу заявление, в котором резко осуждает акцию со сжиганием Корана и национального флага Ирака у его посольства в Копенгагене, прошедшую в пятницу, сообщает агентство Ritzau.

Читайте также
Протесты в Ираке и риск разрыва отношений. В Швеции планируется новое сожжение Корана

Между тем копенгагенская полиция не подтвердила, что сожженная книга была именно Кораном. Там сообщили, что в пятницу перед иракским посольством два человека из группы "Датские патриоты" подожгли "какую-то книгу".

По словам дежурного полицейского Хенрика Свейструпа, также не была зафиксирована "порча иракского флага".

Группа "Датские патриоты" выложила на своей странице в социальных сетях стрим с устроенной манифестации. Здесь можно видеть двух человек, пытающихся поджечь какую-то книгу, после чего они "предпринимают попытку поджечь флаг, опустив его в лоток из фольги". Однако помешал сильный ветер, из-за которого поджигателям пришлось разложить флаг на земле и встать на него ногами.

Никакого расследования полиция не инициировала, поскольку "ничего криминального не произошло: человек поджег книгу, которая, вероятно, является его собственностью, и это не является чем-то незаконным. Кроме того, это была официально зарегистрированная демонстрация". 

Теги:
ИракДания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация