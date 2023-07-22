Reuters: G7 и ЕС просят Китай не помогать КНДР в обходе санкций ООН

В частности, речь идет об использовании китайских территориальных вод

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Страны "Группы семи" (G7), Евросоюза и еще три государства намерены обратиться к Китаю с просьбой не помогать КНДР в уклонении от санкций ООН, в частности за счет использования китайских территориальных вод. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект обращения, которое будет направлено постпреду КНР в ООН Цжан Цзюню.

"Мы обеспокоены присутствием многочисленных нефтяных танкеров, которые используют ваши территориальные воды в заливе Саньша в качестве убежища, чтобы облегчить торговлю санкционными нефтепродуктами с КНДР", - указано в документе, который подписали представители США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии, а также Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Авторы обращения просят китайскую сторону проверить эти суда на наличие признаков контрабанды нефти, отказать им в обслуживании и "как можно быстрее изгнать их из своих вод" в случае, если они снова будут обнаружены в заливе Саньша.

G7 и ЕС пригрозили санкциями компаниям, которые будут обслуживать танкеры. Они "не только подвергают себя санкционному риску, но и риску быть публично уличенными в содействии уклонению от санкций", говорится в документе. К письму будут приложены спутниковые изображения, "констатирующие, что данные мероприятия имели место в юрисдикции Китая в 2022 году и продолжились в 2023-м".

В отношении КНДР действует один из самых суровых на сегодняшний день санкционных режимов. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия.