Посла РФ вызвали в МИД Польши

Причиной стали слова президента России Владимира Путина о республике

ТАСС, 22 июля. Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о Польше. Об этом заявил в субботу заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

"В субботу в 10:00 (11:00 мск) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ", - сказал представитель ведомства Польскому агентству печати.

По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России, "а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников". "Встреча была очень короткой", - добавил Яблоньский.

Отпор России

Сергей Андреев в свою очередь сообщил ТАСС, что российская сторона дала в МИД Польши отпор. "Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра [иностранных дел Польши Павел] Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности. Естественно, он получил надлежащий отпор, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине", - подчеркнул Андреев.

"Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. И добавить тут нечего", - отметил он. По словам дипломата, в МИД никакой формальной ноты ему не вручали, "ограничившись устными выражениями своего неудовольствия".

Как проинформировал Андреев, в Варшаве почему-то наибольшее внимание уделяют словам российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях вопреки возражениям союзников.

"Любопытно, что польская сторона зациклилась именно на этих словах, ведь Владимир Владимирович сказал много другого по поводу оценки текущей ситуации и нынешней политики Польши. Получается, что то, что он говорил, помимо упоминания о Сталине, не вызывает у них возражений и протестов", - констатировал посол. По его словам, сложно сказать, почему Варшава сконцентрировалась именно на этом моменте. "Возможно, [причинами стали] эмоциональная реакция или непрофессионализм", - заключил Андреев.

Ранее в пятницу Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии". Также, как сказал российский лидер, сейчас Польша хотела бы заполучить себе не только украинские, но и белорусские земли.