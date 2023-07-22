Конституционный суд Мали утвердил итоги референдума по новой конституции страны

Решение принято после рассмотрения им исков некоторых политических партий и движений, требовавших отмены результатов референдума на том основании, что он не был проведен на территории всей республики

ПРЕТОРИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Мали утвердил результаты референдума по проекту новой конституции страны и признал ее принятой. Об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC.

"Новая конституция Мали принята 96,91% проголосовавших, против нее было подано 3,09% голосов, - приводит она постановление КС Мали, принятое 21 июля. - Явка на референдуме составила 38%".

Решение КС принял после рассмотрения им исков некоторых политических партий и движений, требовавших отмены результатов референдума на том основании, что он не был проведен на территории всей страны. Судьи отклонили иски как необоснованные.

Общенациональный референдум по новой конституции состоялся в Мали 18 июня. Она насчитывает 195 статей и существенно расширяет полномочия главы государства. В ней говорится, что президент Мали определяет политику нации, назначает главу правительства и министров, а также прекращает их полномочия. Правительство несет ответственность перед главой государства, а не перед парламентом, как сейчас.

Президент также получил право распускать парламент и инициировать законотворчество. Один политик вправе занимать пост главы государства не более двух пятилетних сроков. Кроме того создается вторая палата парламента - Сенат, а также Счетная палата. Конституция устанавливает в Мали 13 государственных языков. При этом французский понижен до статуса "рабочего языка".

В Мали с лета 2020 года совершено два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся президентские выборы.