На Украине сообщили о перебоях с электричеством в нескольких областях

По данным Минэнерго страны, "остается без света часть потребителей" в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Электричество в четырех областях Украины подается не в полном объеме для потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

По данным ведомства, "остается без света часть потребителей" в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

В ведомстве сообщили, что в ночь на субботу произошло аварийное отключение трансформатора на подстанции во Львовской области, также отключилась высоковольтная ЛЭП в Николаевской области. При этом в Минэнерго добавили, что генерации электроэнергии в стране достаточно для покрытия ее потребления.

Ночью в нескольких регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в городе Кропивницком (ранее - Кировоград), а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе.