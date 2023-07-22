Орбан сравнил ЕС со "старым чемпионом по боксу, который боится выходить на ринг"

Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз превратился сейчас в "богатое, но слабое" сообщество 27 государств, которые охвачены тревогой и боятся конкуренции с другими мировыми центрами силы

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Европейский союз напоминает старого чемпиона по боксу, который демонстрирует всем свой чемпионский пояс, но отказывается выходить на ринг. Такую оценку объединению европейских стран дал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступивший в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

По словам премьера, Евросоюз превратился сейчас в "богатое, но слабое" сообщество 27 государств, которые охвачены тревогой и боятся конкуренции с другими мировыми центрами силы. "Такова реальность", - заявил Орбан, добавив, что в ЕС чувствуются страх и ощущение изоляции. "Евросоюз похож на стареющего чемпиона по боксу, который демонстрирует свой чемпионский пояс, но больше не хочет выходить на ринг. Все это привело к экономической, политической и культурной замкнутости, как в каком-то гетто", - подчеркнул глава правительства, выступление которого транслировалось венгерским телеканалом М1.

Премьер объяснил такие настроения тем, что ЕС видит вокруг себя "растерянный мир, старые обиды, множество голодных ртов, которые нужно кормить, и в то же время непомерное потребление". Орбан считает, что Евросоюз столкнется с большими трудностями, и его ждут нерадужные перспективы. Премьер напомнил о прогнозах МВФ, согласно которым к 2030 году Италия и Франция потеряют свои места в первой 10-ке экономически развитых стран мира, а Германия переместится с четвертого места на десятое.