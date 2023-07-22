Орбан объяснил "венгерофобией" внесение Украиной банка OTP в черный список

Премьер-министр Венгрии считает, что этот шаг можно считать нападением на финансовую организацию

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Внесение украинскими властями банка OTP в список "международных спонсоров войны" можно считать нападением на эту финансовую организацию, продиктованным венгерофобией. Такую точку зрения изложил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

Глава правительства почти не упоминал в свой речи конфликт на Украине, отметив лишь, что вслед за пандемией коронавируса он, "подобно метеориту с неба", обрушился на европейскую экономику и нанес ей серьезный ущерб. Однако, говоря об экономических проблемах, Орбан выразил желание сделать небольшое отступление от темы и сообщил, что "крупные европейские компании не хотят уходить из России". При этом он утверждал, что из 1,4 тыс. таких фирм Россию покинули только 8,5%.

По словам премьера, оставшиеся иностранные компании заплатили в прошлом году в РФ налоги на сумму $3,5 млрд. "В свете этого атака, которую украинцы предпринимают против маленького венгерского банка OTP, является не чем иным, как венгерофобией, и мы должны ее отвергнуть", - подчеркнул Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Будапешт давно требует от Киева убрать OTP из черного списка и предлагал лидерам стран Евросоюза оказать в связи с этим давление на украинские власти. 4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в число "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. НАПК включило в этот перечень еще несколько десятков иностранных компаний, которые также сохраняют присутствие на российском рынке.