Участники марша протеста против судебной реформы в Израиле подходят к Иерусалиму

Как сообщила газета The Jerusalem Post, марш привел к образованию заторов на трассе, соединяющей этот город с Тель-Авивом

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Участники марша протеста израильской оппозиции, начавшегося во вторник вечером в Тель-Авиве в знак несогласия с судебной реформой, в субботу подошли к Иерусалиму. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Шествие движется по 1-му шоссе, соединяющему два главных города Израиля, расстояние между которыми составляет порядка 65 км. По информации издания, марш привел к образованию заторов на этой трассе, израильские правоохранительные службы принимают повышенные меры безопасности в ожидании прибытия колонны протестующих в субботу вечером в Иерусалим.

Как отмечает The Jerusalem Post, демонстранты продолжают движение, несмотря на установившуюся в эти дни по всей стране жаркую погоду. Температура воздуха в центральных районах Израиля днем превышает 33 градуса по Цельсию. Вечером манифестанты планируют достичь конечной точки маршрута - здания Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме, перед которым они намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в Кнессете в воскресенье, пишет газета.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.