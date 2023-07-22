22 июля, 13:14

Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море

Как утверждает украинский президент, в телефонном разговоре с генсеком НАТО были определены "первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", не уточнив, о чем идет речь

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море и интеграцию Киева в альянс.

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"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", - написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что он и Столтенберг "определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора". Президент не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля текущего года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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