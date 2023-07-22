Зеленский сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море

Как утверждает украинский президент, в телефонном разговоре с генсеком НАТО были определены "первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", не уточнив, о чем идет речь

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море и интеграцию Киева в альянс.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", - написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что он и Столтенберг "определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора". Президент не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля текущего года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания.