В МИД Ирака заявили о проведении ОИС экстренного заседания по противодействию исламофобии

Согласно заявлению иракского дипведомства, на нем пройдет обсуждение общей позиции и выработка коллективных процедур по этой проблеме

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) в ближайшее время проведет экстренное заседание для рассмотрения вопроса противодействия проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада. Чрезвычайное совещание ОИС на уровне министров иностранных дел пройдет по запросу Ирака. Об этом в субботу информировало иракское внешнеполитическое ведомство.

В специальном заявлении МИД Ирака отмечается, в ответ на обращения иракской стороны после инцидентов с осквернением исламских святынь в Швеции и Дании "ОИС проведет встречу глав МИД для обсуждения общей позиции и выработки коллективных процедур по этой проблеме". О точной дате предстоящего экстренного министерского заседания ОИС иракский МИД не сообщил.

Иракское дипведомство призвало мировое сообщество "ответственно и на равных условиях выполнять свои моральные и цивилизованные обязательства, действуя в соответствии с международной законностью". По убеждению МИД Ирака, "практика, оскверняющая религиозные символы и святыни, должна быть приравнена к криминальным преступлениям, а международные документы в этом отношении не должны содержать указаний на принадлежность к какой-либо расе, национальности или религии".

Акции в Дании и Швеции

Некоторое время назад появилась информация о попытках сжечь копию Корана и иракского государственного флага у посольства Ирака в Копенгагене. Датская полиция не подтвердила, что сожженная книга была именно Кораном. Там сообщили, что перед иракским посольством два человека из группы "Датские патриоты" подожгли "какую-то книгу". По словам дежурного полицейского Хенрика Свейструпа, также не была зафиксирована "порча иракского флага". Никакого расследования полиция не инициировала, поскольку "ничего криминального не произошло". Кроме того, это была "официально зарегистрированная демонстрация".

Ранее шведские власти дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. На этой акции иммигрант из Ирака, который организовал в конце июня манифестацию с сожжением Корана у мечети в столице, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.

В тот же день правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Такая мера, как указал иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".

Утром в четверг сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. Иракские правоохранительные органы арестовали 20 человек, подозреваемых в поджоге здания шведского посольства.