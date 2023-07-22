СМИ: во Франции новым начальником Главного штаба ВМС назначили вице-адмирала Вожура

По информации BFMTV, его также повысят в звании до адмирала

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Вице-адмирал Николя Вожур назначен на пост начальника Главного штаба ВМС Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как указывается в сообщении, Вожур "с 1 сентября сменит на посту начальника Главного штаба ВМС адмирала Пьера Вандье". В свою очередь Вандье будет назначен на должность заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил, информирует телеканал.

По данным BFMTV, карьера Вожура началась в 1989 году. После обучения он служил на вертолетоносце Жанна Д'Арк, а затем продолжал службу на других кораблях разных классов. 1 сентября, одновременно со вступлением в новую должность, Вожур будет повышен в звании до адмирала.