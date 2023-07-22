"Народный союз Гагаузии" поддержит организатора протестов в Молдавии партию "Возрождение"

Его председатель Виктор Петров считает, что такое сотрудничество позволит партии из Гагаузской автономии влиять на процессы в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия "Народный союз Гагаузии" заявила о совместных действиях и тесном сотрудничестве с молдавской партией "Возрождение", которая выступает одним из организаторов массовых акций протеста в Кишиневе. Об этом сообщил журналистам председатель "Народного союза Гагаузии" Виктор Петров после съезда партии.

"Принято решение оказать политическую поддержку и принимать участие в акциях партии "Возрождение", - сказал политик. По его мнению, такое сотрудничество позволит партии из Гагаузской автономии влиять на процессы в Кишиневе. "Наши приоритеты - это дружба с Россией, Евразийским экономическим союзом, нормальные отношения со всеми странами и, конечно же, с нашим партерном - Турцией", - добавил он.

Партия "Возрождение" была создана в 2012 году бывшими членами Партии коммунистов Республики Молдова. В парламент партия пройти не смогла. Сегодня она поддерживает антиправительственные акции протеста. Они начались в Молдавии летом 2022 года и проходили в разных регионах страны. Их организаторами выступали партия "Шор", Партия социалистов Республики Молдова, а также другие формирования и общественные деятели, которые обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен.

В 2023 году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Со своей стороны правительство Молдавии обвиняет оппозицию в попытке дестабилизации ситуации в стране. Были отозваны лицензии у шести оппозиционных телеканалов, некоторые акции оппозиции были подавлены силой, а лидеры протестов подвергались арестам и задерживались.