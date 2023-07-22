22 июля, 17:01

Иран и Турция обсудили тему привлечения исламского мира к борьбе с осквернением Корана

Глава турецкого МИД Хакан Фидан провел телефонные переговоры с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном

АНКАРА, 22 июля. /ТАСС/. Иран и Турция обсудили возможность привлечения Организации исламского сотрудничества (ОИС) к борьбе с акциями по осквернению Корана в странах Европы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в турецком МИД.

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"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонные переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, мобилизации ОИС на борьбу с гнусными нападками на нашу священную книгу Коран, а также совместные меры, которые необходимо принять", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД Ирака проинформировали, что ОИС в ближайшее время проведет экстренное заседание. На нем будет рассмотрена тема противодействия проявлениям исламофобии, которые фиксировались в последнее время в западных государствах. 

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