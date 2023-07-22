В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформы

У здания парламента демонстранты намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок

ИЕРУСАЛИМС, 22 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч человек участвуют в субботу вечером в марше протеста против судебной реформы около Кнессета (парламент) в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС.

Начавшийся во вторник в Тель-Авиве марш протеста в субботу достиг Иерусалима. Люди колоннами двигаются от въезда в город, где расположена центральная автобусная станция, к зданию парламента. Полиция перекрыла несколько улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности.

У здания Кнессета демонстранты намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте в воскресенье.

Массовые протесты возобновились в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 29-ю неделю.