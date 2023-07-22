22 июля, 18:26

Зеленский сообщил, что скоро пройдет заседание Совета Украина - НАТО по зерновой сделке

Украинский президент отметил возможность преодоления кризиса безопасности в Черном море

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заседание Совета Украина - НАТО, посвященное ситуации, сложившейся после прекращения действия зерновой сделки после выхода из нее России, состоится в ближайшие дни. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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На саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля был создан Совет Украина - НАТО, в первом заседании которого принял участие Зеленский. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, создание Совета позволило значительно приблизить Киев к альянсу.

"Я обратился к Йенсу [Столтенбергу] с предложением незамедлительно созвать этот Совет для соответствующих консультаций по кризису. И на днях эта встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", - сказал украинский лидер.

Ранее в субботу Зеленский заявил, что созвонился со Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию на Черном море, а также интеграцию Киева в альянс. В частности, сообщалось, что стороны "определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора". 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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