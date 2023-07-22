На Украине предъявили обвинения бывшему одесскому военкому после коррупционного скандала

Решается вопрос об объявлении Евгения Борисова в розыск, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заочно предъявило обвинения в незаконном обогащении бывшему военному комиссару Одесской области Евгению Борисову. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлено обвинение по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы", - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму более 151 млн гривен (около $4 млн). При этом общий официальный доход семьи Борисова не покрывает такие расходы. Также сообщается, что в декабре 2022 года он вместе с семьей находился за границей, не имея на это разрешения.

Первым о предъявлении обвинения бывшему одесскому военкому сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться", - сказал он в своем вечернем обращении, размещенном в Telegram-канале.

Украинский лидер напомнил, что в стране идет проверка территориальных центров комплектования. Ранее в субботу глава национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков сообщил, что проверка военкомов и их родственников будет проводиться в течение трех месяцев. 23 июня Зеленский распорядился уволить Борисова.