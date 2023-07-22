В Польше заявили о начале ремонта танков Leopard с Украины в сервисном центре

Речь идет о предприятии Bumar, отметил министр обороны республики Мариуш Блащак

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard начал работу в Польше. Об этом заявил в субботу в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar", - написал он.

Минобороны ФРГ заявило 12 июля, что Польша и Германия планируют совместно координировать ремонт танков Leopard, которые задействованы на Украине. Журнал Der Spiegel сообщал, что польская госкомпания PGZ за первичный осмотр военной техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял о намерении сторон устранить все разногласия по этому вопросу в течение 10 дней.