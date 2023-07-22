Bild: ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard

По информации газеты, Киев остро нуждается в боеприпасах для них

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Германия в ближайшее время поставит на Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин передал Киеву. Об этом в субботу сообщила газета Bild am Sonntag.

Власти ФРГ поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Киев, как пишет газета, остро нуждается в боеприпасах для них. В общей сложности германский оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для ЗСУ Gepard, однако в этом году будет направлено лишь 40 тыс.

По информации издания, новая партия боеприпасов для зенитных самоходных установок должна поступить в передовые части Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время. Чтобы решить проблему острого дефицита таких снарядов, Rheinmetall, как указывает газета, за несколько месяцев запустил новую производственную линию на заводе в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония). Обычно на это уходят годы.

В Германии запасов снарядов калибра 35 мм не было, поскольку разработанные в 1980-е годы ЗСУ Gepard были сняты с вооружения армии. Другие страны, такие как Швейцария или Бразилия, отказались предоставить имеющиеся у них боеприпасы по политическим причинам.