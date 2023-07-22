22 июля, 19:40
Военная операция на Украине

В ООН выразили сожаления в связи с гибелью журналиста Журавлева

В организации выразили глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам

ООН, 22 июля. /ТАСС/. ООН с сожалением восприняла информацию о гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Читайте также
Что известно об обстреле российских журналистов в Запорожской области

В организации "Мы сожалеем в связи с гибелью на этой войне еще одного журналиста. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - сообщил представитель генсека ООН.

В минувшую пятницу Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что сообщения о применении ВСУ кассетных боеприпасов вызывают беспокойство во всемирной организации. По словам представителя генсека ООН, "вооружения такого типа должны остаться в прошлом". В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация