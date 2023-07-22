СМИ: около 10 тыс. резервистов армии Израиля отказываются служить в знак протеста

Kan отметил, что они присоединились к протестующим пилотам израильских военно-воздушных сил

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. резервистов из 40 различных подразделений Армии обороны Израиля сообщили в субботу вечером об отказе добровольно являться на службу в случае, если будет продвигаться утверждение судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает радио Kan и 12-й канал израильского телевидения.

Kan отмечает, что 10 тыс. резервистов всех родов войск присоединились к протесту примерно 1 тыс. пилотов израильских военно-воздушных сил, которые днем ранее заявили о намерении отказаться от службы в резерве. По данным газеты The Times of Israel, многие израильтяне в последние месяцы грозили отказаться от добровольной службы в резерве армии, если правительство реализует план судебной реформы.

В марте министр обороны Йоав Галант публично выступил за приостановку реформы и был отправлен в отставку. Это решение Нетаньяху вызвало новую волну массовых протестов по всей стране, а профсоюзы объявили всеобщую забастовку. В конце марта премьер решил отложить утверждение реформы как минимум до лета, а в апреле заявил, что глава Минобороны сохранит свою должность. В июле кабинет министров возобновил продвижение в парламенте изменений в судебной системе, один из законопроектов был утвержден Кнессетом в первом чтении.

Сегодня вечером по всему Израилю проходят многотысячные акции протеста. По данным 13-го канала израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли около 260 тыс. человек. Согласно этой информации, акция в Тель-Авиве собрала около 170 тыс. участников, в Иерусалиме возле Кнессета в эти часы протестуют примерно 85 тыс. человек.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства во главе с Нетаньяху, в частности, с предложенным им планом преобразований судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабинетом министров еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда контролировать решения исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил Байдену о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.