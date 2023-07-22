Заместитель главы МИД Словении будет представлять страну в рамках членства в СБ ООН

Постпред страны при ООН в Нью-Йорке Боштьян Маловрх продолжит выполнять свои функции во всех органах, включая Генеральную Ассамблею и Экономический и Социальный совет, но не будет заниматься вопросами, связанными с Советом Безопасности

ЛЮБЛЯНА, 22 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словении Самуэл Жбогар будет представлять страну в рамках временного членства республики в Совете Безопасности ООН в период с 2024 по 2025 год. Об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Отмечается, что постоянный представитель Словении при ООН в Нью-Йорке Боштьян Маловрх продолжит выполнять свои функции во всех органах, включая Генеральную Ассамблею и Экономический и Социальный совет, но при этом не будет заниматься вопросами, связанными с Советом Безопасности. Эта сфера будет находиться в компетенции группы дипломатов во главе со Жбогаром, которая будет "действовать как независимое подразделение в рамках постоянного представительства страны при ООН".

Заместитель главы МИД, как указывает агентство, будет непосредственно подотчетен руководителю словенского внешнеполитического ведомства Тане Файон. Жбогар также будет информировать о своей работе премьер-министра республики Роберта Голоба.

18 июля МИД страны сообщил, что Словения планирует поднимать вопросы климатической безопасности и защиты водных ресурсов в рамках своего временного членства в Совете Безопасности ООН.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.