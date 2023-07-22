Эксперт считает, что США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского

По словам экс-сотрудника Пентагона Дугласа Маккиннона, недовольство президента Украины неготовностью Североатлантического альянса пригласить страну в свой состав не одобряют даже некоторые из его высокопоставленных чиновников

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Американцев все больше беспокоит отсутствие прозрачности в вопросе предоставления Киеву помощи и позиция президента Украины Владимира Зеленского, который "ведет себя как избалованный ребенок". Такое мнение выразил в субботу экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для газеты The Hill.

Он напомнил, что в июне 2022 года президент США Джо Байден выразил недовольство во время телефонного разговора с Зеленским, когда, объявив ему о выделении очередного пакета военной помощи на $1 млрд, он услышал от украинского коллеги список из дополнительных нужд Украины. А 11 июля этого года, направляясь на саммит НАТО в Вильнюсе, Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО.

"Год спустя администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского. Пока президент Байден был в Вильнюсе на саммите НАТО, его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, не произнося имя Зеленского, выступил с колким замечанием явно в его адрес. Отвечая на критику Зеленского в связи с непредоставлением его стране членства в НАТО, Салливан сказал, что США "заслуживают некоторой степени благодарности" за миллиарды долларов американских налогоплательщиков, которые они уже потратили на оборону Украины", - пишет Маккиннон.

По его мнению, речь должна идти о гораздо большей благодарности, "поскольку помощь, которую США оказывают Украине, равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую". Автор отмечает, что откровенное недовольство Зеленского неготовностью Североатлантического альянса пригласить Украину в свой состав не одобряют даже некоторые из его высокопоставленных чиновников.

"Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши сограждане начинают уставать от его поведения. Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты", - сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга.

Снижение общественной поддержки

С каждым месяцем все больше американцев, разделяющих самые разные политические взгляды, начинают сомневаться в том, что Вашингтон должен предоставлять Киеву еще большие объемы помощи, пишет автор со ссылкой на последние опросы общественного мнения. Администрация США пока не выказывает намерения снизить темпы помощи, это хорошо для Украины и оборонных подрядчиков, но плохо для американских налогоплательщиков и тех, кто добивается "строгой отчетности" в вопросе постоянных многомиллиардных поставок Киеву, подчеркивает Маккиннон.

"Байден и его команда, возможно, хотят и дальше направлять Украине неучтенные миллиарды, но все больше американцев хотят притормозить на пути к новой череде бесконечных поворотов. Эта тенденция, судя по всему, будет набирать силу по мере того, как американцы будут обращать более пристальное внимание на ужасающие последствия войны, а также будут видеть Зеленского, стоящего на земле, а не водруженного на пьедестал", - заключил эксперт.