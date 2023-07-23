В Испании пройдут досрочные всеобщие выборы

Согласно данным опросов, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьер-министра

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Около 22,5 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Всего правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в МВД королевства, свыше 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец этого года, тем не менее в мае премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), лидером которой он является.

Согласно опросам, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Это означает, что по итогам выборов начнется процесс переговоров для поиска поддержки и возможного формирования коалиционного правительства.

О кампании

Традиционно предвыборная кампания в Испании главным образом была сосредоточена на национальных проблемах и вопросах, а местные политики обещали в случае победы улучшить жизнь своих сограждан. Так, Санчес сказал, что хочет сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для молодых людей до 24 лет и высшее образование для тех, кто сдает предметы с первого раза.

Новая левая коалиция "Сумар", лидером которой является вице-премьер Йоландой Диас, предложила создать пост заместителя председателя правительства по вопросам феминизма и запустить телефон, специально предназначенный для помощи мужчинам в кризисных ситуациях. В "Сумар" также выступали за введение постоянного налога в отношении богатых людей, озвучивали возможность выделения €20 тыс. для молодых людей на учебу или предпринимательскую деятельность и инициативу постепенного сокращения рабочей недели до 32 часов.

Что касается международной повестки и, в частности, конфликта на Украине, то Соцпартия премьера обещает и дальше оказывать помощь Украине, а также "работать для достижения мира". Консервативная Народная партия (НП) - главный конкурент ИСРП - заверила, что будет поддерживать санкции в отношении России и оказывать всевозможную помощь Киеву.

Несколько отличается от этих партий позиция "Сумар". Коалиция выступает за более активную роль в посредничестве и мирном урегулировании конфликтов в целом. При этом политическая сила заявляет о всесторонней солидарности с Украиной и обещает усилить гуманитарную помощь этой стране.

Неоднозначный исход

При этом победить на выборах не означает править. Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство (176) кресел в 350-местной палате. В последний раз такое происходило в 2011 году.

Таким образом, при отсутствии очевидного победителя, который бы сумел утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, партии ведут переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке. При этом расклад может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.

Главный вопрос заключается в том, правые или левые силы по итогам выборов смогут сообща получить большинство, чтобы прийти к власти в стране. Нынешнее правительство является коалиционным, в состав которого, помимо социалистов, входят представители других левых партий. В частности, не исключается, что при победе ИСРП она может вступить в союз с движением "Сумар", чтобы сформировать кабмин.

В свою очередь НП может попытаться прийти к соглашению с крайне правой "Вокс", чтобы заручиться поддержкой в отношении своего кандидата на пост премьер-министра. В таком случае крайне правые могут впервые получить места в национальном правительстве по аналогии, как это произошло в некоторых испанских населенных пунктах.

О количестве выборов в стране

Согласно закону, парламентские выборы в Испании должны проводиться примерно раз в четыре года. Несмотря на это, это волеизъявление станет уже пятым с 2015 года. Тогда в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала НП, не получив, однако, абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Из-за того, что кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы.

По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась НП. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял партию, был утвержден премьером.

В 2018 году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.

Уже в 2019 году из-за того, что парламент не одобрил предложенный правительством проект бюджета, глава кабмина решил объявить о проведении внеочередных выборов в апреле того же года. По итогам голосования победа досталась ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по этому вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления в ноябре 2019 года. По итогам этих выборов в Испании было сформировано коалиционное правительство между ИСРП и несколькими левыми политическими силами.