В Камбодже пройдут седьмые в современной истории выборы в Национальную ассамблею

Для участия в голосовании зарегистрировались 18 политических партий. Власти неоднократно заявляли, что намерены обеспечить полную прозрачность предстоящих выборов

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Седьмые в современной истории Камбоджи выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в королевстве. По их итогам будет сформировано новое правительство, которому предстоит руководить страной в предстоящие пять лет.

Для участия во всеобщих выборах, победитель которых получит право сформировать кабинет министров, в Национальном избирательном комитете Камбоджи зарегистрировались 18 политических партий. Среди наиболее заметных из них правящая Народная партия Камбоджи (НПК), роялистский Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу (ФУНСИНПЕК), партия "Демократическая лига", Камбоджийская молодежная партия, Кхмерская партия борьбы с бедностью, Камбоджийская национальная объединенная партия и Кхмерская партия экономического развития.

По итогам проведенной избиркомом жеребьевки первое место в бюллетене досталось Социал-демократической партии Камбоджи. ФУНСИНПЕК включен в него под девятым номером. Правящая НПК, возглавляемая действующим премьером Хун Сеном, который управляет Камбоджей уже больше трех десятилетий, получила в бюллетене последнюю позицию.

Согласно данным избиркома, среди почти 17 млн подданных королевства насчитывается 9,71 млн граждан, обладающих правом голоса. Выборы будут проходить на 23,7 тыс. участков по всей стране.

Предвыборная борьба

Избирательная кампания официально началась 1 июля и продолжалась 21 день. В этот период все зарегистрированные для участия в выборах политические партии получили право вести агитацию, используя телевизионный эфир, радио, электронные и печатные СМИ, а также организовывая различные массовые мероприятия. Они бесплатно получили равное эфирное время на основных телеканалах и радиостанциях королевства. Кроме того, политическим силам было предоставлено право напрямую договариваться с телерадиокомпаниями о приобретении дополнительного рекламного времени на коммерческой основе.

В обстановке полной прозрачности

Камбоджийские власти неоднократно заявляли, что намерены обеспечить полную прозрачность предстоящего голосования. С этой целью Национальный избирательный комитет создал единый цифровой список избирателей и биометрическую систему для проверки личности граждан, принимающих участие в голосовании. Эти новшества направлены на повышение прозрачности избирательного процесса и оказание помощи как политическим партиям, так и гражданам.

Также избирком предоставил право любому желающему стать наблюдателем на выборах. Этим предложением воспользовались около 90 тыс. местных и иностранных граждан. Среди них шесть представителей ЦИК и Общественной палаты РФ.

Обращение короля

Король Камбоджи Нородом Сиамони обратился к соотечественникам с призывом принять участие во всеобщих выборах. "Выборы, которые состоятся в это воскресенье, являются свободными, честными, равноправными. Они пройдут в виде всеобщего тайного голосования в соответствии с принципами многопартийной либеральной демократии. Я призываю всех соотечественников свободно воспользоваться своим правом и проголосовать в соответствии со своей совестью за любого кандидата, любую политическую партию, которой они доверяют", - отметил монарх.

Новое правительство

Новый кабинет министров Камбоджи, как сообщил премьер Хун Сен, будет сформирован 29 августа. Он заявил, что после официально назначенной даты голосования нигде в стране не будут проводиться перевыборы или дополнительные выборы.

Действующий глава правительства, который в следующем месяце отметит свое 71-летие, находится у власти в Камбодже уже 38 лет. Хун Сен вступил в должность премьера страны 14 января 1985 года после того, как его единогласно утвердила Национальная ассамблея. Он стал на тот момент самым молодым главой правительства в мире (в возрасте 32 лет).