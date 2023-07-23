Bild: в Бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью

Газета пишет, что по состоянию на 31 мая 69 687 человек еще не прошли проверку безопасности в Военной контрразведке, которая отвечает за проверку безопасности всех германский военнослужащих

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности. Об этом в субботу сообщила газета Bild am Sonntag.

У Бундесвера существует собственная разведывательная служба: Военная контрразведка (MAD), которая отвечает за проверку безопасности всех германский военнослужащих (172 тыс. солдат, 81 тыс. гражданских лиц), чтобы в ряды армии не проникли враги государства в военной форме. Однако по состоянию на 31 мая, как указывает газета, 69 687 человек еще не прошли проверку безопасности в MAD. В то же время число тех, кто уже начал проходить ее, но не завершил, по данным издания, только растет.

Существует три уровня допуска в зависимости от того, какой секретной информацией может обладать сотрудник. Проверка для получения третьего уровня допуска, как уточняет издание, может длиться более 80 недель.

"Почти 70 тыс. человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!" - заявил газете эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс, добавив, что это представляет собой серьезную угрозу безопасности.