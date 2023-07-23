NY Post: Байден более 30 лет назад заявлял, что не доживет до 2020 года

Джо Байден является самым пожилым президентом за всю историю США

ТАСС, 23 июля. Президент США Джо Байден, выступая в 1991 году перед студентами Детройтского юридического колледжа, заявил, что, скорее всего, не доживет до 2020 года.

Об этом в субботу написала газета New York Post, прикрепив к сообщению архивную видеозапись того времени.

"В 2020 году, по всей видимости, я уже умру", - заявил Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр.

Байден, который является самым пожилым президентом за всю историю США, вступил в должность 20 января 2021 года. Несмотря на многочисленную критику его возраста, Байден планирует баллотироваться и на второй срок в ноябре 2024 года, когда ему будет уже 81 год.