Посол РФ сообщил, что предвыборная кампания в Камбодже прошла в спокойной обстановке

Анатолий Боровик также отметил наращивание между двумя странами гуманитарных контактов после негативного воздействия пандемии

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Предвыборная кампания перед проводящимися в воскресенье в Камбодже всеобщими выборами в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) прошла в спокойной обстановке. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик.

"Сегодня в Королевстве Камбоджа проводятся седьмые с 1993 года выборы в Национальную ассамблею. За голоса избирателей и места в нижней палате парламента конкурируют 18 партий. Этому дню с 1 по 21 июля предшествовала активная и прошедшая в спокойной обстановке избирательная кампания", - рассказал российский дипломат.

Он отметил, что за процессом выборов следят международные избиратели, в том числе представители ЦИК и Общественной палаты России, а в качестве специальных гостей - несколько сотрудников посольства. В ходе наблюдения камбоджийской стороной предусматривается посещение делегатами избирательных участков в Пномпене, а также в некоторых провинциях королевства.

Кроме этого, планируются встречи российских делегатов с местными партнерскими структурами, в том числе с форумом "Альянс гражданского общества". "Отмечаем последовательное восстановление тесных контактов между общественными организациями, наращивание между нашими странами гуманитарных контактов в целом после негативного воздействия пандемии COVID-19. Намерены и в дальнейшем работать над укреплением российско-камбоджийского сотрудничества", - сказал посол РФ.