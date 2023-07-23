Лукашенко надеется встретиться с президентом Египта в Каире или Минске

Белорусский лидер подчеркнул, что республика гордится устойчивыми дружественными связями с Египтом

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется встретиться с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире или Минске. Об этом белорусский лидер заявил в направленном ас-Сиси поздравлении с национальным праздником - Днем Революции.

"Убежден в необходимости дальнейшего динамичного расширения сотрудничества во всех отраслях. В этой связи надеюсь на встречу с вами в Каире или Минске для обсуждения актуальных вопросов. Считаю, что доверительные и содержательные контакты позволят вывести наше двустороннее взаимодействие на новую высоту", - говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что достигнутые ранее на высшем уровне договоренности заложили надежную основу белорусско-египетских отношений. Он подчеркнул, что Белоруссия гордится устойчивыми дружественными связями с Египтом и приветствует сбалансированную, рассудительную позицию его руководства по ключевым глобальным проблемам. Белорусский лидер также отметил конструктивные миротворческие усилия Каира по урегулированию конфликтов.