СМИ: Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня

Речь идет о DF-17, тактико-технические характеристики которой, по оценкам экспертов делают ракету крайне сложной целью для американских систем ПРО THAAD, SM-3 и Patriot, пишет газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 23 июля. /ТАСС/. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наращивают количество ракет средней дальности DF-17 возле Тайваня. Об этом в воскресенье сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

По оценке исследователя американского Мидлберийского института международных исследований в Монтерее Декера Эвелета, НОАК быстрыми темпами заменяет стоящие на вооружении ракетных войск в Юго-Восточном Китае баллистические ракеты малой дальности (до 1 тыс. км) на DF-17.

По данным Пентагона, DF-17 способны поражать цели на расстоянии от 1,8 тыс до 2,5 тыс. км. При этом их нельзя назвать обычными баллистическими ракетами средней дальности, так как они оснащены гиперзвуковым глайдером DF-ZF. Полет проходит не по баллистической, а по низкой траектории, при этом скорость достигает от 6,1 до 12,4 тыс. км/ч. Как указывает издание, все это делает перехват DF-17 крайне сложной задачей.

"Размещая DF-17 на 61-й базе [ракетных войск], НОАК пытается получить возможность наносить удары по иностранным военным базам и кораблям на западе Тихого океана", - считает сотрудник военно-аналитической компании Janes Asia-Pacific Капил Каджал. Он отметил, что тактико-технические характеристики DF-17 делают ее крайне сложной целью для американских систем ПРО THAAD, SM-3 и Patriot.

Другие ракеты

В то же время Каджал заявил, что около 1 тыс. баллистических ракет малой дальности по-прежнему дислоцированы возле Тайваня. По его словам, они и DF-17 могут использоваться для первой волны ракетных ударов в случае возможного конфликта в Тайваньском проливе.

По мнению Эвелета, DF-17 могут применяться для подавления ПВО Тайваня и его союзников. "Проблема в том, что большая доля систем США находится вне радиуса действия DF-17", - отметил исследователь, добавив, что ракеты малой дальности не смогут поразить, например, военно-морскую базу США на Гуаме и другие объекты в регионе. Эксперт считает, для этих целей в случае конфликта будут применяться ракеты DF-26, радиус действия которых превышает 3 000 км.

"Я бы сказал, что это одна из важнейших ракет в арсенале. Они строят их очень много. Имею в виду то, что строится просто шокирующее число DF-26. И мы можем это частично наблюдать, так как я могу видеть производственные мощности и поступающие оттуда ракеты", - утверждает Эвелет, который собирает данные из открытых источников, в том числе со спутниковых снимков. Как указал исследователь, в настоящее время DF-26 поставляются на вооружение 7-й бригады ракетных войск НОАК в провинции Аньхой. Кроме того, Китай строит инфраструктуру для этих ракет в северо-восточной провинции Ляонин, где дислоцируется 8-я бригада ракетных войск.

Эвелет подчеркнул, что уничтожение мест базирования DF-26 стало бы сложной задачей для ВС США, так как они размещены в непосредственной близости к ядерным арсеналам Китая. "Любая попытка американцев нейтрализовать DF-26 сопряжена с риском попадания в ядерные объекты", - добавил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.