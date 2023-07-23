Глава комитета Бундестага по обороне раскритиковала работу спецслужб в кризисных ситуациях

В качестве примера Мари-Агнес Штрак-Циммерман привела захват власти в Афганистане "Талибаном" и начало СВО, когда спецслужбы ФРГ не получили достаточной информации

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) подвергла резкой критике работу германских спецслужб в кризисных ситуациях, назвав ее недостаточной.

"Очевидно, что требуется больше сотрудников, однако они также должны получить зеленый свет на то, чтобы быть активными и находиться ближе к происходящему", - заявила Штрак-Циммерман в воскресенье агентству DPA. Она считает, что пробелы в работе немецких спецслужб существуют уже несколько лет. В качестве примера глава комитета привела захват власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и начало специальной военной операции РФ на Украине, когда спецслужбы ФРГ не получили достаточной информации.

Кроме того, Штрак-Циммерман упомянула ситуацию в Мали, где Бундесвер (ВС ФРГ) участвует в работе миротворческой миссии ООН. По словам политика, спецслужбы должны были получить более подробную информацию о происходящем в стране. Комментируя попытку вооруженного мятежа в России, глава комитета указала, что для спецслужб Германии она стала неожиданностью. Штрак-Циммерман подчеркнула, что все эти четыре ситуации "не были раскрыты заранее или просто не классифицированы должным образом" со стороны спецслужб.

Три недели назад бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Герхард Шиндлер обвинил политиков в том, что в последние годы они слишком сильно урезали возможности БНД. По его словам, "тот, кто ставит на пути БНД один юридический блок за другим, не должен удивляться тому, что это влияет на эффективность получения информации".

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что БНД столкнулась с критикой из-за неосведомленности о намерении ЧВК "Вагнер" совершить мятеж в России. По данным издания, БНД заранее получала от американской разведки данные о перемещении ЧВК, однако "не смогла их самостоятельно верифицировать" и правильно оценить. В частности, за несколько часов до попытки мятежа представители БНД встречались с главой МИД Германии Анналеной Бербок, но даже не затронули эту тему в своем докладе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус узнал о событиях в субботу утром из сообщений информационных агентств, подчеркивалось в статье.