Глава МИД Украины снова отправится в турне по странам Африки

Дмитрий Кулеба начнет с посещения Экваториальной Гвинеи, сообщили в дипведомстве страны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в третий раз совершит турне по странам Африки. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в третий раз посетит Африканский континент", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что 23-24 июля глава МИД Украины начнет турне с посещения Экваториальной Гвинеи, визит станет первым в истории дипломатических отношений. "В Малабо Дмитрий Кулеба проведет переговоры с экватогвинейским руководством по развитию двусторонних отношений, увеличению объемов торговли, обеспечению продовольственной безопасности в Африке", - добавили в МИД.

Первое африканское турне главы МИД Украины состоялось в октябре 2022 года, он посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению, а второе - в мае 2023 года, тогда с визитами он побывал в Марокко, Эфиопии, Руанде, Мозамбике и Нигерии.