Премьер Испании проголосовал на выборах и призвал сограждан проявлять активность

Педро Санчес прибыл на избирательный участок в Мадриде

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес проголосовал в воскресенье на всеобщих выборах. Премьер, который является лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), также призвал сограждан проявлять активность в течение дня.

Глава кабмина прибыл в сопровождении своей жены Бегоньи Гомес на избирательный участок в Мадриде, около которого собрались как его сторонники, так и те, кто не поддерживает лидера ИСРП. "Единственное, о чем я могу просить, это о максимальном участии [в голосовании]", - сказал он в эфире телеканала 24 Horas. Санчес также сообщил, что проведет день вместе с семьей.

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец года, тем не менее в конце мая Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных ИСРП, лидером которой он является.

Согласно опросам, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Это означает, что по итогам выборов начнется процесс переговоров для поиска поддержки и возможного формирования коалиционного правительства.

Голосование за 26 секунд

Все избиратели испанского муниципалитета Вильярроя (автономное сообщество Риоха) смогли проголосовать на досрочных всеобщих выборах всего за 26 секунд. Об этом сообщила в воскресенье газета El Mundo.

По ее информации, все семь зарегистрированных избирателей населенного пункта проголосовали на три секунды быстрее, чем в ходе своего предыдущего "рекорда", установленного на региональных и муниципальных выборах 28 мая.