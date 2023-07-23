Парламент Израиля начал обсуждение первой части судебной реформы

По информации Yedioth Ahronoth, дебаты могут продлиться более суток

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) начали в воскресенье специальное заседание, в ходе которого подготовят к голосованию во втором и третьем чтениях законопроект по первой части судебной реформы, вызвавшей ожесточенные протесты оппозиции. Прямую трансляцию заседания ведет парламентский телеканал.

Как отмечает газета Yedioth Ahronoth, дебаты, вероятно, продлятся более суток, после чего в понедельник должно состояться окончательное голосование. Ожидается, что законопроект, несмотря на многочисленные протесты оппозиции, будет в итоге одобрен большинством голосов правящей коалиции (64 депутата в 120-местном парламенте), пишет издание.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.

В субботу вечером по всей стране прошла новая волна массовых выступлений оппозиции. К зданию Кнессета в Иерусалиме в тот же день подошла многочисленная колонна демонстрантов, несколько дней шедшая маршем из Тель-Авива. Они намерены разбить палаточный лагерь рядом с парламентом на неопределенный срок, протестуя против принятия законов о судебной реформе.