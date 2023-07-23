Экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер Италии назвал ЕС вассалом США

Романо Проди отметил, что Европа не может предложить ничего конструктивного по вопросу Украины

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что по вопросу украинского кризиса ЕС в отношении США ведет себя как вассал.

"По вопросу Украины мы [Европа] не можем предложить ничего конструктивного, ЕС не существует. Мы ничего не значим. <...> ЕС без определенности, но с крепкими связями с США, но мы ведем себя как вассалы, от которых ничего не зависит", - приводит в воскресенье слова Проди газета La Stampa.

Экс-премьер также считает, что Китай стремится к альянсу с Россией, но не разделяет политики РФ в отношении Украины и не поставляет оружие.

Проди занимал пост премьера Италии с 1996 по 1998 год, затем с 2006 по 2008 год. Между двумя премьерствами, когда пост главы правительства занимал его главный политический противник Сильвио Берлускони, Проди был председателем Еврокомиссии. Затем он стал спецпосланником генсека ООН по региону Сахеля. Проди ранее всегда выступал за выстраивание конструктивных отношений с РФ, а конфронтации с Украиной предлагал преодолевать путем создания взаимовыгодного для РФ, Украины и ЕС энергетического партнерства. Во время его председательства в Еврокомиссии начался процесс сближения ЕС и РФ. Политик неоднократно бывал в России, с 2008 года стал почетным доктором МГИМО.