СМИ: Нетаньяху отложил визит в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья

Это связано с операцией по установке премьеру Израиля кардиостимулятора, сообщила Kan

ТАСС, 23 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден отложить запланированные поездки в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья. Об этом сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источник.

По его информации, в настоящий момент офис премьера ведет переговоры о переносе визитов на сентябрь. Это связано с операцией по установке Нетаньяху кардиостимулятора, которая состоялась в ночь на воскресенье: после подобного рода хирургического вмешательства глава израильского кабмина должен будет несколько недель находиться под наблюдением специалистов.

Представитель Нетаньяху Топаз Лук подтвердил эту информацию. "Премьер-министр обязан находиться под наблюдением, это стандартная процедура после такого вмешательства. [Запланированные] визиты будут перенесены в ближайшее время", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

16 июля газета Yedioth Ahronoth сообщала, что в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии. В ночь на воскресенье, по информации радиостанции Kan, врачи премьера рекомендовали ему имплантацию кардиостимулятора после того, как устройство сообщило об аритмии. Операция прошла успешно, Нетаньяху остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer.

Нетаньяху должен был отправиться на Кипр 27 июля, эта поездка стала бы первым официальным зарубежным визитом премьер-министра за 4 месяца. Визит Нетаньяху в Турцию был назначен на 28 июля.