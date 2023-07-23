Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы"

Белорусский лидер отметил, что они хотят идти на Варшаву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы, поскольку они хотят идти на Варшаву.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - рассказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - отметил он.