23 июля, 08:57,
обновлено 23 июля, 09:02

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы"

Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

Белорусский лидер отметил, что они хотят идти на Варшаву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы, поскольку они хотят идти на Варшаву.

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"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - рассказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - отметил он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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