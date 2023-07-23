23 июля, 09:02
Военная операция на Украине

Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по расчленению Украины

Речь идет о западной части страны

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, вынашиваемые в том числе в Варшаве, являются неприемлемым вариантом развития событий. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе проходящей в Стрельне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ обратил внимание, что польские лидеры, судя по всему, "рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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