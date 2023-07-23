Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам СГ

По информации БелТА, президент Белоруссии отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, еще одна - примерно в 100 км от Гродно"

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с президентом России Владимиром Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства (СГ). Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, еще одна - примерно в 100 км от Гродно".

В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 тыс. военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.