23 июля, 09:12,
обновлено 23 июля, 09:16

Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам СГ

По информации БелТА, президент Белоруссии отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, еще одна - примерно в 100 км от Гродно"

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с президентом России Владимиром Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства (СГ). Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, еще одна - примерно в 100 км от Гродно".

В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 тыс. военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация