23 июля, 10:04

Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Швеции и Дании

Хосейн Амир Абдоллахиян призвал провести экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в ОИС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном. Это следует из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале иранского МИД.

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Согласно документу, главы МИД решительно осудили акции с осквернением Корана, произошедшие в Дании и Швеции. Кроме того, министр иностранных дел Ирана призвал провести экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), в связи с подобными действиями.

Со своей стороны эмиратский коллега Абдоллахияна приветствовал подобную инициативу и заявил о неприятии оскорбления религий, конфессиональных убеждений и священных текстов.

В субботу в МИД Ирака проинформировали, что ОИС в ближайшее время проведет экстренное заседание для рассмотрения вопроса противодействия проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада.

Ранее в тот же день появилась информация о попытках сжечь Коран и иракский государственный флаг у посольства Ирака в Копенгагене. Датская полиция не подтвердила, что сожженная книга была именно Кораном, кроме того, порча иракского флага не была зафиксирована. Полиция не инициировала расследование ввиду отсутствия состава преступления, а также того факта, что акция была легальной. 

Теги:
ШвецияИранИракОАЭДания
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