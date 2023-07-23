23 июля, 09:22,
обновлено 23 июля, 09:24

Лукашенко: бездумная политика Польши бросать наемников в пекло ни к чему не приведет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

"Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет", - сказал лидер Белоруссии. "Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПольша
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